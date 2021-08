Si fa consegnare l'incasso della giornata sotto la minaccia di un coltello: è caccia al malvivente

Rapina a pochi minuti dalla chiusura: nel tardo pomeriggio di lunedì 23 agosto un uomo travisato e armato di coltello si è fatto consegnare l'incasso della giornata dalla responsabile di un negozio di articoli per la cura e l'igiene della persona.

I fatti

È successo intorno alle ore 19.30 da "Tigotà" in via Paolo da Sarmeola a Rubano: la commessa stava sistemando gli ultimi prodotti quando si è presentato un uomo che, a volto coperto, ha estratto un coltello minacciandola e chiedendole l'incasso della giornata. La ragazza, spaventata, si è quindi rivolta alla responsabile che per evitare problemi ha consegnato 530 euro al malvivente, che si è poi dileguato a piedi per le vie limitrofe facendo perdere le proprie tracce. Sul luogo si sono portati i carabinieri di Limena, che ora conducono le indagini per risalire all'identità dell'uomo.