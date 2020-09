Picchiano un trentenne per rubargli il borsello: arrestati per rapina due fratelli

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Esto hanno arrestato per rapina aggravata in concorso i fratelli Thomas e Denis Ferrantin, 37 anni il primo, 34 anni il secondo, entrambi di Ospedaletto Euganeo. La misura è stata eseguita in applicazione del decreto di custodia cautelare in regime degli arresti domiciliari emesso a loro carico dal gip del Tribunale di Rovigo, su richiesta della locale Procura della Repubblica

La rapina

I due sono accusati di essere i responsabili della rapina avvenuta alle 2 di notte del 4 agosto in via Augustea di Este, nei confronti di un 30enne del luogo. Quest’ultimo stava camminando quando è stato affiancato da due soggetti che hanno tentato di strappargli il borsello a tracolla. Non riuscendo, uno dei due ha minacciato la vittima con un coltello. Dopo una violenta collutazione, i due sono riusciti a rubare il borsello con 290 euro e altri documenti. Il trentenne è stato trasferito in ospedale a Schiavonia dove i medici gli hanno diagnosticato un trauma toracico con una prognosi di 10 giorni. Le indagini avviate sulla base della descrizione dei due rapinatori, hanno permesso ai militari di identificare i malviventi anche grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza. I due il 7 agosto sono stati perquisiti: nelle abitazioni sono stati trovati elementi che hanno consentito di attribuire ai fratelli (ad esempio le biciclette utilizzate) la rapina. Entrambi sono ora agli arresti domiciliari.