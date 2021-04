Rapina, automobilisti sbronzi e mazze da baseball in auto: 5 denunciati dai carabinieri

I controlli del fine settimana fatti dai militari della compagnia di Padova hanno portato una serie di denunce: è poi caccia al rapinatore che ha rubato un telefonino in via Palestro

I carabinieri sono stati impegnati in una serie di interventi nel fine settimana. Il più grave ha riguardato un 38enne italiano senza fissa dimora che è stato rapinato la notte tra sabato e domenica in via Palestro. Il malcapitato è stato avvicinato da un soggetto in corso di identificazione che l'ha colpito con uno schiaffo al viso, rubandogli un cellulare Iphone 5s, fuggendo poi a bordo della sua bicicletta e facendo perdere le proprie tracce. La vittima non ha avuto bisogno di ricorrere alle cure dei sanitari.

Droga e mazze

La stessa notte i militari del Radiomobile della compagnia di Padova durate un controllo del territorio hanno denunciato per spaccio un egiziano di 42 anni domiciliato a Padova che addosso aveva 9 grammi di hashish. Per lo stesso motivo è finito nei guai un italiano che era alla guida della propria auto in via Belisario che oltre all droga e a banconote di vario taglio, è stato trovato positivo all'alcol test. Due i soggetti indagati per porto abusivo di armi: un tunisino classe 1992 residente a Padova che aveva sul sedile della propria automobile una mazza da baseball, e un padovano classe 1969 anche lui trovato in possesso di un coltello.