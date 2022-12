Fanno esplodere la cassa per rubare i soldi: distributore di benzina sventrato

Un autentico boato, in grado di sventrare l'intera stazione di servizio: grandissima paura nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 dicembre nella Bassa Padovana, dove malviventi hanno fatto saltare la cassa automatica di un distributore di benzina causando danni ingentissimi.

I fatti

È successo intorno alle ore 3 lungo la Strada Provinciale 92, per la precisione in via Santo ad Anguillara Veneta: ignoti hanno utilizzato un importante quantitativo di esplosivo pur di riuscire a portare via la cassa della colonnina self service, ma la detonazione ha devastato anche le vicine pompe e soprattutto la pensilina, facendo crollare gran parte della copertura. Sul posto sono dunque intervenuti i vigili del fuoco (su richiesta dei carabinieri della locale stazione, recatisi al distributore dopo l'esplosione), i quali hanno messo in sicurezza l'intera area: le operazioni sono terminate alle ore 4.30 circa.