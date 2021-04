Rapina in farmacia: minaccia la farmacista con un coltello per farsi dare l'incasso

Armato di un coltellino, ha minacciato la farmacista per farsi dare i soldi della cassa e poi è scappato in bici. I carabinieri stanno indagando.

La rapina

Era da poco passato mezzogiorno di venerdì 9 aprile quando un uomo è entrato alla Farmacia comunale Alla pace di via Rezzonico. Il volto coperto dalla mascherina, da un paio di occhiali e con il cappuccio sulla testa ha sfoderato un coltellino con cui ha minacciato la farmacista. La donna gli ha consegnato i cento euro che si trovavano in cassa e il rapinatore è scappato via in bici verso il centro. Nessuno è rimasto ferito e i carabinieri stanno indagando per trovare il colpevole.