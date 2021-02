Rapina in farmacia, minaccia i presenti per avere l'incasso di giornata

Un uomo ha rapinato la farmacia portando via un magro bottino. Sul posto è intervenuta la polizia.

Il fatto

Poco dopo le 17 di venerdì 12 febbraio un uomo è entrato alla farmacia comunale Santa Rita di via Facciolati e ha minacciato i presenti per avere i soldi della cassa. Una volta ottenuto lo scarso incasso di giornata è scappato via. Nessuno dei dipendenti è rimasto ferito e la polizia è intervenuta assieme alla scientifica per raccogliere le testimonianze. Di recente è stata presa di mira un’altra farmacia, proprio a pochi passi dalla Santa Rita. Un giovane aveva minacciato con una siringa insanguinata la dottoressa Patrizia Zennaro, titolare del negozio, e dopo aver arraffato l’incasso è scappato a piedi.