Siringa in mano, entra in farmacia, la punta contro le dipendenti e ruba 380 euro

La rapina si è verificata nel tardo pomeriggio di mercoledì in via Facciolati nel punto vendita della dottoressa Zennaro, presidente di Federmarma Padova. Indaga la polizia

Rapina nel tardo pomeriggio di mercoledì in via Facciolati a Padova dove un uomo con siringa in mano e mascherina in volto è entrato all'interno della farmacia Zennaro dell'omonima dottoressa Patrizia Zennaro, presidente di Federfama Padova, riuscendo a portare via 380 euro.

La rapina

L'uomo, che secondo fonti investigative sarebbe un noto tossicodipendente della zona, si è presentato all'interno della farmacia e ha puntato la siringa contro una dipendente, minacciandola. Dopo essersi fatto aprire la cassa, è riuscito a intascarsi i contanti del pomeriggio, fuggendo a piedi. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia insieme alla polizia scientifica e agli uomini della squadra mobile che hanno ascoltato i testimoni, iniziando le indagini. Il malvivente sarebbe fuggito a piedi per le vie limitrofe.