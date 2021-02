Via Facciolati: terza rapina a una farmacia in poco più di un mese

Terza rapina in poco più di un mese per una farmacia di via Forcellini. Mercoledì pomeriggio verso le 17 un malvivente col volto coperto dalla mascherina e da un cappellino è entrato nel punto vendita gestito da Patrizia Zennaro, presidente di FederFarma Padova, e dopo aver minacciato i presenti con un coltello, si è fatto consegnare l'incasso, fuggendo in sella alla sua bicicletta. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia e la squadra mobile.

I colpi

Per la Farmacia Zennaro si tratta del secondo colpo a breve distanza. Lo scorso 21 gennaio una rapina con modalità analoghe si era consumata sempre di mercoledì pomeriggio. Anche quella volta il malvivente aveva minacciato con una siringa i presenti, urlando che aveva il Covid, e riuscendo a portare via 300 euro. Il 12 febbraio, allo stesso orario ma di venerdì pomeriggio, è stata rapinata la farmacia comunale Santa Rita: identiche le modalità, ma magro il bottino che non superava i 100 euro. Le forze dell'ordine stanno cercando di capire se si tratta di episodi connessi compiuti dalla stessa mano o se i colpi siano eseguiti da diverse persone che utilizzano lo stesso modus operandi.