Ordinano due pizze per asporto e rubano i soldi al fattorino 20enne minacciandolo con un coltello

«Salve, vorremmo due pizze per asporto». Deve essere iniziata così la conversazione. Il finale della storia, però, è decisamente meno usuale: è caccia alla coppia che ha derubato un fattorino 20enne minacciandolo con un coltello.

I fatti

È la tarda serata di venerdì 31 luglio: dopo l'ordinazione il giovane fattorino della pizzeria “Scacchi” si fionda in via Papa Giovanni XXIII a Vigonza trovando all'indirizzo indicato un uomo e una donna. Ed è pronto a consegnare loro le pizze fumanti quando accade l'impensabile: i due estraggono un coltello e si fanno dare non solo il cibo ma anche 20 euro prima di dileguarsi a bordo di un'auto, facendo così perdere le loro tracce. I carabinieri di Noventa Padovana indagano sull'accaduto.