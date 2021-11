Scoperto a rubare al supermercato, colpisce il vigilante con una sedia: arrestato

Scoperto a rubare nel supermercato, ha usato una sedia per colpire il vigilante. I carabinieri hanno arrestato il rapinatore.

La rapina

Nella serata del 25 novembre un 39enne nigeriano senza fissa dimora e pregiudicato è stato scoperto dal vigilante del Pam di via Zanchi, a Padova, mentre rubava. Ha cercato di nascondere cibo e altra merce, per un valore complessivo di 200 euro. Così il sorvegliante lo ha fermato e il 39enne ha preso una sedia, ha colpito con violenza l’uomo e ha cercato di fuggire. Ma si è trovato la strada sbarrata dai carabinieri del Nor della compagnia di Padova. Arrestato per rapina impropria, ora ha il divieto di dimora in città.