Rapina il supermercato, viene bloccato da dipendenti e clienti fino all'arrivo della polizia

Momenti di paura e confusione per coloro che si trovavano all’interno del supermercato quando un uomo ha messo in atto una rapina. È stato arrestato dalla polizia.

Il fatto

Erano le 20.30 di lunedì 21 dicembre quando un 30enne di Nuoro è entrato al Pam di piazza Mazzini. Ha preso una bottiglia di birra e si è diretto alla cassa. Mentre la cassiera prendeva il suo resto, l’uomo ha preso dalla cassa due mazzette di banconote (per un totale di 250 euro) e ha cercato di scappare. Ma i dipendenti del supermercato lo hanno bloccato, con l’aiuto di due clienti, nonostante il 30enne continuasse a sventolare la bottiglia di birra minacciandoli. E proprio mentre l’uomo estraeva un taglierino per puntarlo contro i presenti e dileguarsi, è arrivata la volante della polizia. Arrestato per rapina impropria, è stato portato in carcere.