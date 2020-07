Minaccia con un coltello la cassiera e pretende l'incasso: rapina a mano armata in pieno giorno

Le ha puntato contro un coltello e ha preteso l’incasso. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Padova sono sulle tracce di un rapinatore.

La vicenda

In pieno giorno, intorno alle 13 di martedì 28 luglio, un uomo è entrato nella sala slot “Lucky star” di via Venezia. In mano teneva ben saldo un coltello con il quale ha minacciato la cassiera dell’esercizio, pretendendo l’incasso. La donna, spaventata, gli ha dato i soldi, 4.600 euro. Il rapinatore poi è scappato a piedi, senza ferire nessuno. I carabinieri sono andati a fare un sopralluogo e ora stanno indagando per trovare il responsabile.