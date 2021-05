Due ragazzini puntano il coltello contro un coetaneo e lo rapinano: sono stati denunciati

Hanno minacciato un coetaneo per prendergli l’orologio e una collana in acciaio. Gli hanno puntato un coltello alla gola come fossero rapinatori di lungo corso.

La rapina

Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di domenica 9 maggio, in via del Capitello a Vigonza. Un 15enne di Vigonza e un 14enne di Padova hanno puntato un coltellino dalla lama lunga 10 centimetri contro un coetaneo. Lo hanno minacciato e si sono fatti dare un orologio marca Casio del valore di 40 euro e una collana in acciaio che vale 60 euro. I carabinieri nel giro di un paio di giorni sono riusciti a identificare i due ragazzini e li hanno denunciati per rapina in concorso e porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere. Il coltellino a serramanico usato durante la rapina è stato sequestrato.