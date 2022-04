Deruba la vittima di monopattino e smartphone: 21enne denunciato per rapina

Un monopattino e uno smartphone. Questo il bottino raccolto da un 21enne che lo scorso 25 marzo aveva rapinato un altro ragazzo nel centro termale.

La rapina

Sabato 16 aprile i carabinieri dell'Aliquota operativa di Abano Terme hanno denunciato per rapina e lesioni personali un 21enne del posto. Lo scorso 25 marzo il giovane avrebbe bloccato un 28enne di origine moldava, residente anch'egli nella cittadina termale, e lo avrebbe colpito per rubargli il monopattino e lo smartphone. La vittima aveva denunciato l'accaduto ai carabinieri che avevano dato via alle indagini. I militari sono arrivati a identificare il 21enne come autore della rapina, e quindi a denunciarlo, ma i due oggetti rubati non sono ancora stati trovati.