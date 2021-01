Scoperta a rubare, spinge con forza il commesso e fugge: arrestata poco dopo dalla polizia

Scoperta a rubare dei vestiti ha spinto contro la porta il commesso per fuggire. È riuscita a fare pochi passi prima di essere acciuffata dalla polizia.

La vicenda

Nel pomeriggio di mercoledì 13 gennaio una 34enne di Monselice si trovava in un negozio di abbigliamento in via Roma, in centro a Padova. Quando ha fatto per uscire, è scattato l’allarme antitaccheggio e il commessa l’ha fermata, constatando che la donna aveva nascosto due giubbotti Baluer del valore di 510 euro l’uno sotto al proprio cappotto. Mentre la collega del ragazzo chiamava il 113, la donna si è agitata e ha spinto con forza il commesso contro la porta, facendolo cadere, per poi fuggire verso piazza Cavour. La polizia l’ha bloccata in via VII Febbraio e ha appurato che la donna aveva rubato anche un pantalone e un maglioncino. La 34enne, già gravata da precedenti di polizia, è stata arrestata per rapina aggravata e denunciata per ricettazione.