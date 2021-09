Tre trentenni rapinati e minacciati con una pistola: è caccia all'uomo

Li ha minacciati con una pistola per farsi dare soldi e telefoni, poi è scappato a piedi. È partita la caccia all’uomo.

Il fatto

Nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 settembre tre uomini sui 30 anni si sono presentati in questura per denunciare una rapina. Il fatto è accaduto intorno all’una e mezza di quella notte, in via Tergola. Un uomo si è avvicinato e li ha minacciati con una pistola per derubarli. Poi è scappato a piedi verso via Po. I poliziotti si sono subito mossi per cercare il rapinatore.