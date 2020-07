Cronaca Arcella / Via Saetta

Ruba del cibo dal supermercato e spintona la cassiera dandosi alla fuga: denunciato

Un 54enne ha fatto la "spesa" e poi, per non pagare, ha spinto la commessa scappando a gambe levate. Gli addetti alla vigilanza hanno allertato i carabinieri che hanno bloccato il ladro sulla via