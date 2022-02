Tre 17enni incensurati puntano il coltello contro il cassiere per rapinare il supermercato

Tre giovani di 17 anni, incensurati, si sono trasformati in rapinatori. Armati di coltello hanno minacciato il cassiere del supermercato per uscire senza pagare.

La rapina

Erano le nove della sera di martedì 8 febbraio quando tre 17enni sono entrati al Pam di via Umberto I. Dopo aver preso qualcosa da mangiare, per un valore complessivo di 40 euro, si sono avvicinati alle casse. Ma non hanno messo mano al portafogli. Hanno estratto un coltello e minacciato il cassiere di farli uscire senza pagare. Non contenti, hanno provato ad entrare al Pam di piazzale Santa Croce ma sono stati bloccati da un dipendente che nel frattempo ha chiamato la polizia. I tre ragazzini sono stati accompagnati in questura e sono stati denunciati per rapina. Non avevano precedenti penali, sono stati affidati ai propri genitori.