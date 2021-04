Punta il coltello alla gola della direttrice e rapina il supermercato: denunciato

I carabinieri hanno velocemente individuato il soggetto: in casa gli è stato trovato il registratore di cassa oltre a 600 euro in contati proventi del furto. Si tratti di un 30enne del posto

Verso le 18 di mercoledì un uomo con il volto travisato da un passamontagna e con un coltello in mano si è presentato al supermercato Max D+ in via San donato a Cittadella. Il malvivente ha minacciato la direttrice puntantogli la lama alla gola, facendosi consegnare l'incasso di giornata, circa 600 euro, e portando via anche il registratore. Il bandito è poi fuggito in sella a una bicicletta.

L'allarme

Appena se n'è andato è scattato l'allarme con i carabinieri che che sono intervenuti sul posto con il comandante di stazione, luogotenente Renato Lago, che hanno raccolto le testiomonianze e controllato le immagini della video-sorveglianza. In breve i militari hanno capito di chi si trattava e si sono portati nelle vicinanze dell'abitazione. All'interno l'uomo si era già cambiato di abiti: messo alle strette ha confessato la rapina. In casa è stata ritrovata la refurtiva oltre al registratore di cassa. Si tratta di M.D., 30 anni residente a Cittadella. Per lui è scattata la denuncia in stato di libetà. Si tratta di un uomo senza lavoro, incensurato che attualmente vive con un'indennità mensile di disoccupazione.