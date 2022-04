Ruba del cibo e spinge il direttore del supermercato per fuggire: 23enne in manette

Quando si è visto scoperto ha spinto il direttore del supermercato ed è fuggito. I carabinieri di Vigonza lo hanno individuato e arrestato.

Il fatto

Nel pomeriggio di martedì 26 aprile i carabinieri di Vigonza hanno arrestato un 23enne straniero che abita a Venezia. Stando alle indagini eseguite dai militari dell'Arma, il giovane avrebbe rapinato un supermercato che si trova su via Regia a Vigonza. Il 23enne avrebbe preso generi alimentari per un valore complessivo di 90 euro e poi avrebbe cercato di passare dalle casse senza fermarsi a pagare. Il direttore del supermercato, vedendo la scena, ha cercato di impedire al giovane di fuggire. A quel punto, messo alle strette, il 23enne avrebbe spinto con violenza l'uomo per scappare via. Una volta identificato, i carabinieri hanno arrestato il ragazzo e restituito la merce al direttore del supemercato. Il rapinatore è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del comando e la mattina di mercoledì 27 aprile l'arresto è stato convalidato.