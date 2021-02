Gli rubano il cellulare e poi chiedono soldi per restituirlo: denunciati in due

Prima gli hanno rubato il cellulare e poi gli hanno chiesto dei soldi perché gli fosse restituito. Ma l’estorsione non è andata a buon fine e due ragazzi sono stati denunciati.

Il fatto

La rapina risale allo scorso 26 gennaio. Un 27enne di Padova stava percorrendo via Siracusa quando due persone gli hanno bloccato la strada. Erano un 31enne brasiliano residente nella città del Santo e un 30enne marocchino senza fissa dimora, entrambi volti noti alle forze dell’ordine. I due hanno minacciato la vittima, usando anche degli spintoni, per rubare il cellulare. Poi gli hanno chiesto 350 euro per poterlo riavere per cambiare idea qualche istante dopo e restituire il telefono di loro spontanea volontà. I carabinieri di Prato della Valle li hanno denunciati per rapina e tentata estorsione.