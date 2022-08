Rapporto Zoomafia 2022, aumentano nel Padovano i crimini a danno degli animali

Come ogni anno, i crimini a danno degli animali sono stati passati al setaccio dagli analisti dell’Osservatorio Zoomafia LAV, con la 23ª edizione del Rapporto Zoomafia. Reati contro la fauna selvatica, pesca di frodo, tratta di cuccioli, bracconaggio, uccisione di animali: sono alcuni dei crimini contro gli animali rilevati in Veneto che emergono dal?Rapporto Zoomafia 2022, redatto da?Ciro Troiano, criminologo e responsabile dell’Osservatorio Zoomafia della LAV, che analizza lo sfruttamento criminale di animali avvenuto nel 2021.? Anche l’edizione 2022?del Rapporto Zoomafia, così?come?le?precedenti, ha avuto il patrocinio della Fondazione Antonino Caponnetto.??

Rapporto Zoomafia

L’Osservatorio Nazionale Zoomafia LAV ha chiesto alle Procure Ordinarie e a quelle presso i Tribunali per i Minorenni?i?dati relativi al numero totale dei procedimenti penali sopravvenuti nel 2021, sia noti che a carico di ignoti, e al numero di indagati per reati a danno?di?animali.?«Le statistiche dei reati contro gli animali – afferma Ciro Troiano - possono offrire indicazioni preziose e sufficientemente attendibili sull’andamento di tali reati. Per quanto di non facile lettura, questi dati possono costituire un elemento di forte valenza per la definizione di strategie di politica criminale». Per il Veneto hanno risposto tutte e 7 le Procure ordinarie, ma non ha risposto la Procura per i minorenni di Venezia. Questo il quadro, in dettaglio:

Belluno:?in totale nel 2021 sono stati registrati 40 procedimenti con 15 indagati. Rispetto al 2020, i procedimenti sono diminuiti del?-20%, passando da 50 a 40,?e il numero degli indagati del?-34,78%, passando da?23 a 15.?

Padova:?in totale nel 2021 sono stati registrati 126 procedimenti con 45 indagati. Rispetto al 2019, i procedimenti sono aumentati del?+23,52%, passando da 102 a 126,?e il numero degli indagati del?+50%, passando da?30 a 45.?

Rovigo: in totale nel 2021 sono stati registrati 75 procedimenti con 39 indagati. Rispetto al 2020, i procedimenti sono aumentati del?+25%, passando da 60 a 75,?e il numero degli indagati del?+39,28%, passando da?28 a 39.?

Treviso: in totale nel 2021 sono stati registrati 143 procedimenti con 50 indagati. Poiché la Procura non ha indicato il numero degli indagati, lo stesso è stato ricavato tenendo presente il numero dei fascicoli a carico di soggetti noti, facendo corrispondere almeno un indagato a fascicolo. Rispetto al 2020, i procedimenti sono aumentati del?+15,32%, passando da 124 a 143,?mentre si stima che il numero degli indagati sia diminuito del?-5,66%, passando da?53 a 50.?

Venezia: in totale nel 2021 sono stati registrati 94 procedimenti con 54 indagati. Mancano i dati del 2020 per un raffronto.

Verona:?in totale nel 2021 sono stati registrati 236 procedimenti con 127 indagati. Rispetto al 2020, i procedimenti sono aumentati del?+52,25%, passando da 155 a 236,?e il numero degli indagati del?+60,75%, passando da?79 a 127.?

Vicenza: in totale nel 2021 sono stati registrati 201 procedimenti con 143 indagati. Mancano i dati del 2020 per un raffronto.

Nel 2021 sono stati registrati presso le Procure ordinarie 915 procedimenti (circa il 9,74% di quelli nazionali), con un tasso di 18,64 procedimenti ogni 100.000 abitanti; e 473 indagati (circa il 9,08% di quelli nazionali), con un tasso di 9,63 indagati ogni 100.000 abitanti. Nel 2021?nell’ambito territoriale di 5 Procure?venete su 7 che hanno fornito dati sia per il 2020 che per il 2021, rispetto al 2020,?è stato registrato un aumento del +26,27% del numero dei procedimenti penali?per reati a danno di animali e un aumento del +29,57 degli indagati%.