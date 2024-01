Morte di Francesco Canella, le reazioni. Zaia: «Perdiamo un grande uomo»

Non si sono fatte attendere le reazioni delle principali istituzioni politiche regionali alla notizia della scomparsa all'età di 92 anni di Francesco Canella, fondatore dei supermercati Alì.

Luca Zaia

Tra i primi a ricordarlo c'è Luca Zaia, presidente della Regione: «Con Francesco Canella il Veneto perde uno dei suoi più grandi imprenditori del food, ma non solo: perde un uomo geniale, buono e sensibile, che ha dedicato parti importanti della sua vita di uomo e di imprenditore al volontariato, alla beneficenza e al sostegno del suo Veneto nelle situazioni di crisi, come nel 2018, quando lanciò una grande raccolta fondi tra i clienti dei suoi supermercati per aiutare i territori devastati dal maltempo di allora con un esito straordinario, o quando fece importanti donazioni donò all’ospedale di Padova in periodo Covid. Canella aprì il suo primo punto vendita nel 1971 a Padova. A riprova del suo grande talento imprenditoriale, oggi la rete di supermercati Alì ha raggiunto la bellezza di 117 punti vendita, in Veneto e anche in Emilia Romagna. E la stessa Padova, giustamente, lo omaggiò con il conferimento della laurea honoris causa in Food&Wine da parte dell’Università patavina. Una vita spesa per la sua impresa, la sua famiglia, ma anche per la collettività veneta, della quale si sentiva, ed era, orgoglioso componente. Alla sua famiglia e a tutti coloro che l’hanno conosciuto e apprezzato rivolgo le mie più profonde condoglianze».

Arturo Lorenzoni

Anche Arturo Lorenzoni, capogruppo dell'opposizione in Consiglio regionale ed ex vicesindaco di Padova, ha voluto dedicargli un pensiero: «Francesco Canella è stato un grande imprenditore padovano. Sono vicino alla famiglia, grato per quanto nella sua lunga vita ha saputo fare per la nostra città e per tutto il territorio veneto. La sua compostezza e la rapidità con cui prendeva le decisioni mi hanno sempre colpito. È certamente una perdita importante per tutta la comunità padovana».

Sergio Giordani

Questo, invece, il commosso ricordo di Sergio Giordani, sindaco di Padova: «Esprimo profondo cordoglio e dolore per la scomparsa di Francesco Canella. Un grande imprenditore padovano che passo dopo passo, con sacrificio, passione e dedizione assoluta ha fatto di Alì una delle più grandi aziende di Padova e del Veneto arrivando ad avvalersi della collaborazione di oltre 4.700 lavoratrici e lavoratori. La tristezza per me è ancora più profonda perché con lui perdo anche un amico vero con cui ho condiviso i miei momenti più belli ma anche quelli più critici e difficili. Non è mai venuto meno in lui un profondo e genuino tratto umano trasferito anche nella mission dell’azienda da lui fondata e di cui era presidente. Non è mai venuto meno il suo amore per la nostra città, il nostro territorio e tante realtà dell’impegno sociale in vari ambiti alle quali con la famiglia ha saputo essere vicino generosamente in tanti modi diversi. Perdiamo un capitano d’impresa che di certo è stato uno dei maggiori interpreti dello spirito operoso delle nostre terre e che resterà fonte di ispirazione per i tanti che lo hanno conosciuto e per la nostra comunità. Alla moglie, ai figli e a tutte le collaboratrici e i collaboratori di Alì vanno la mia vicinanza e le condoglianze che esprimo a nome della città».

Andrea Ostellari

Commenta il senatore Andrea Ostellari, Sottosegretario di Stato alla Giustizia: «Francesco Canella, presidente di Alì, è stato un grande veneto. Ha fondato e condotto al successo un'azienda brillante, mettendo al centro la persona umana, dando lavoro e speranza a migliaia di collaboratori. Con il suo esempio, Canella lascia una lezione ai giovani. Le parole che ha pronunciato, dopo aver ricevuto la Laurea ad Honorem in Italian Food and Wine dall’Università di Padova, siano da sprone per molti di loro: ‘Bisogna sempre mettersi in gioco, affrontare le difficoltà, lavorando con passione e senza mai perdere l’entusiasmo e la voglia di fare e di innovare’. Ai familiari e ai suoi tanti amici esprimo le mie più sentite condoglianze».

Eleonora Mosco e Ubaldo Lonardi

Affermano Eleonora Mosco e Ubaldo Lonardi, consiglieri comunali della Lega: «Francesco Canella è mancato. Non possiamo che essere addolorati per la sua scomparsa: un uomo davvero straordinario. È stato tanto umile e modesto nella Sua grandezza di imprenditore competente, capace e lungimirante. Ma si è distinto per la sua umanità e sensibilità verso il prossimo, in primis nei confronti dei dipendenti. Le sue qualità etico-morali hanno contraddistinto la sua vita di uomo, di padre e di imprenditore che tanto e bene ha fatto per la nostra città. Un grande esempio cui far riferimento anche per le nuove generazioni».

Antonio Santocono e Roberto Crosta

Questo il commento di Antonio Santocono e Roberto Crosta, rispettivamente presidente e segretario generale della Camera di Commercio di Padova: «Una tenacia incrollabile unita a un grandissimo spirito di sacrificio, la capacità di innovazione e di gettare lo sguardo “oltre”, dimostrata fin da giovanissimo e conservata intatta con l’avanzare degli anni, la convinzione che le persone, o meglio i collaboratori, siano davvero al centro dell’impresa, l’attenzione reale alla dimensione sociale del fare impresa fin dagli anni Novanta, quando questo tema era ancora un po’ fuori dei radar. Francesco Canella ha incarnato nel modo migliore e più alto i valori propri del tessuto economico del nostro territorio. Ci lascia un’eredità grandissima, non solo per l’enorme indotto generato, per le migliaia di posti di lavoro creati grazie a quella sfida partita dal suo coraggio e da un piccolo negozio di quartiere, ma anche per l’esempio che ci ha regalato diventando fra i primi protagonisti di uno stile imprenditoriale nuovo. Voglio che la mia azienda sia un luogo dove sia i miei clienti sia i miei collaboratori si sentano a casa, amava ripetere spesso: non uno slogan ma una convinzione profonda, che perseguiva con la cura meticolosa della qualità - che ben traspariva negli ambienti dei suoi supermercati - e delle relazioni, verso i propri dipendenti e nel servizio alla clientela. Nel 2019, in occasione della consegna della laurea ad honorem in Italian Food and Wine al Bo, aveva concluso con queste parole la sua lectio magistralis: Mi auguro che il mio esempio di vita possa essere d’aiuto a tutti quei giovani che credono nel futuro della nostra bella Italia. Bisogna mettersi sempre in gioco, affrontando le difficoltà con coraggio, lavorando con passione senza perdere mai l’entusiasmo e la voglia di fare e di innovare. Un messaggio semplice e diretto, senza orpelli, come era nel suo stile, un invito che vogliamo e dobbiamo fare nostro».