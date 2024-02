Femminicidio di Sara Buratin, le reazioni politiche: «Un dolore lacerante»

Non si sono fatte attendere le reazioni al brutale femminicidio di Sara Buratin, ammazzata a coltellate a Bovolenta.

Elisa Venturini

Tra le prime a commentare c'è Elisa Venturini, capogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale: «Aspettiamo le indagini per capire esattamente come sono andate le cose ma quel che è certo è che un'altra giovane donna perde la vita nel nostro territorio dove è ancora molto forte il dolore per l'omicidio di Giulia Cecchettin. Credo che in questo momento sia opportuno lasciare spazio alle preghiere ma anche alla riflessione perché i femminicidi sono davvero troppi e si verificano anche in contesti solitamente molto tranquilli come la nostra provincia».

Arturo Lorenzoni

Questo, invece, il breve commento di Arturo Lorenzoni, capogruppo dell'opposizione in Consiglio Regionale: «Sembra non avere fine la violenza contro le donne, anche nella comunità padovana. Il dolore è lacerante, ogni volta: sono vicino alla famiglia di Sara Buratin».

Luciano Sandonà

Esprime il proprio cordoglio anche Luciano Sandonà, consigliere regionale dell'intergruppo Lega-Liga Veneta: «Ancora un femminicidio nel nostro Veneto, una drammatica ferita che si riapre nuovamente oggi con l’efferata uccisione di una giovane madre di famiglia. La vittima, Sara Buratin di 41 anni lascia un figlio di soli 12 anni. L’accoltellamento accaduto nel pomeriggio ha sconvolto l’intera comunità di Bovolenta nella Bassa Padovana, e ancora una volta torniamo a parlare di drammi familiari. Esprimo la mia vicinanza alla famiglia. Sono sconvolto dall’ennesimo fatto di cronaca che vede coinvolta una giovane madre per un omicidio efferato che lascerà un adolescente senza madre. Dobbiamo fare molto di più ancora come società per sensibilizzare uomini, donne e rete familiare su questi drammi che non devono più accadere. Spero che l’autore del femminicidio venga al più presto assicurato alle Forze dell’Ordine ed esprimo profonda solidarietà alla comunità di Bovolenta segnata da un dramma così terribile».