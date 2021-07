Sette trapianti di organi in 36 ore: l'eccezionale impresa dell'Azienda Ospedaliera di Padova

Otto organi trapiantati in sette diversi interventi nell'arco di sole 36 ore: questo l'incredibile traguardo raggiunto dall'Azienda Ospedaliera di Padova lo scorso weekend.

Trapianti

La maratona trapiantologica ha visto complessivamente 120 operatori sanitari impegnati: diverse le équipe di professionisti in campo con anestesisti e chirurghi di più discipline (di cui oltre 60 sanitari) alternatisi in più sale operatorie nel fine settimana a partire dalla mattinata di sabato 17 luglio a domenica 18 luglio. Sette le persone che hanno potuto riacquistare una vita migliore grazie alle donazioni multiple di organo avvenute, che hanno consentito di realizzare due trapianti di polmone, due trapianti di fegato, un trapianto di cuore, un trapianto di rene e un trapianto combinato rene-pancreas. I sette pazienti che hanno ricevuto gli organi (sei italiani e uno di un'altra nazionalità, e di età compresa tra i 35 e i 66 anni) sono attualmente monitorati, sotto stretta osservazione clinica, in fase post-operatoria.