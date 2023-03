Coppia si avventura in un giro lungo con gli sci di fondo: recuperati dal Soccorso alpino

Oggi, domenica 12 marzo, intorno alle ore 17.30, il Soccorso alpino di Asiago è intervenuto nella zona di Malga Moline a Gallio per recuperare una coppia di fondisti in difficoltà.

I fatti

I due, una 32enne di Marostica (Vicenza) e un 29enne di Camposampiero, con gli sci di fondo a noleggio, si erano avventurati - come riporta VicenzaToday - in un giro lungo, ritrovandosi con le piste chiuse e con il servizio piste di Campomulo terminato alle ore 16.30. Impauriti e infreddoliti, seduti fuori dalla malga in attesa, i ragazzi sono stati raggiunti dai soccorritori in motoslitta. Caricati a bordo, sono quindi stati riaccompagnati al parcheggio da dove si sono poi allontanati autonomamente.