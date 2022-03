Prendono il reddito di cittadinanza senza averne diritto: denunciati

Per quasi due anni hanno vissuto grazie all’aiuto del reddito di cittadinanza. Senza però averne diritto. Due persone sono state denunciate.

Il fatto

Da aprile 2019 a gennaio 2022. Questo il tempo in cui hanno preso i soldi del reddito di cittadinanza. Si tratta di due pregiudicati, un 39enne e una 61enne di Brugine, denunciati dai carabinieri di Legnaro nella mattinata di martedì 1 marzo. All’epoca hanno redatto falsi documenti per far risultare di aver bisogno del reddito di cittadinanza e tra aprile 2019 e gennaio 2022 hanno percepito rispettivamente 1.700 euro e 22 mila euro. Poi i carabinieri li hanno scoperti ed è finita la festa.