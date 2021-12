Dichiarazioni false per avere il reddito di cittadinanza: 68enne denunciato

Ha presentato dichiarazioni false per ottenere il reddito di cittadinanza. L’uomo ha ottenuto in modo illecito 5 mila euro.

Il fatto

Nella mattinata di giovedì 30 dicembre i carabinieri di Legnaro hanno denunciato per violazione delle disposizioni sul reddito di cittadinanza un 68enne del posto. L’uomo ha percepito il reddito di cittadinanza dall’aprile 2019 al gennaio 2020, per un totale di 5 mila euro. Ma i controlli effettuati su di lui hanno mostrato delle incongruenze. Per avere il beneficio ha presentato dichiarazioni false sui beni posseduti e sul reddito da lavoro dipendente percepito da alcuni suoi conviventi.