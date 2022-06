Compie cent'anni reduce della seconda guerra mondiale, prigioniero in Germania e partigiano

È nato il 21 giugno del 1922 e oggi ha festeggiato il primo compleanno a tre cifre: il signor Augusto Capetta ha ricevuto la visita e gli auguri da parte del sindaco Filippo Giacinti. Capetta festeggia questo speciale compleanno con i suoi tre figli Michele, Maria e Patrizia, sei nipoti e tre pronipoti nella sua casa di via Roma.

Partigiano

Reduce della seconda guerra mondiale, prigioniero in Germania e partigiano, ha lavorato come migrante in Argentina e poi è tornato in Italia dove ha fatto il carpentiere. Abita ad Albignasego da 42 anni.

Pergamena

A ricordo di questa giornata, il sindaco Giacinti gli ha consegnato una pergamena che ne ricorda “Il sacrificio in favore della Patria compiuto nel corso della Seconda Guerra Mondiale che ha contribuito a rendere il nostro Paese libero, democratico e in pace. Con l’incoraggiamento a continuare ad essere importante punto di riferimento per la famiglia e per le nuove generazioni della nostra città”.