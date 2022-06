La Regione assegna quasi 1milione e mezzo di euro al Parco Colli, servono anche per assumere un direttore

La Seconda Commissione del Consiglio regionale ha dato parere favorevole allo stanziamento di 1.485.422,20 euro da destinare al Parco Regionale dei Colli Euganei come “Contributo annuale agli Enti Gestori di Parchi regionali per spese di impianto e di funzionamento. Esercizio 2022”.

Lo stesso importo dello scorso anno

«L’importo rimane più o meno simile a quello dello scorso anno – spiega il presidente del Parco Regionale dei Colli Euganei, Riccardo Masin – si tratta di risorse che andranno destinate alla gestione dell’Ente su cui facciamo un grande affidamento. All’interno di questa cifra, infatti, sono già state avanzate riflessioni importanti per poterne destinare una parte all’inserimento nell’organigramma dell’Ente della figura del direttore, di cui la struttura è tutt’ora sprovvista. Sicché si tratta di risorse che verranno spese per migliorare ulteriormente l’organizzazione del Parco e dare una maggiore spinta a quelle progettualità che sono sempre più importanti per lo sviluppo dell’intero territorio protetto».

La tutela è indispansabile

Un intento ampiamente condiviso da consigliere regionale Giulio Centenaro, membro della stessa Seconda Commissione che dato il via libera al contributo. «La valorizzazione dei Parchi regionali – spiega il consigliere - è fondamentale per lo sviluppo e il sostentamento di una economia circolare che riguarda, come sostenuto in più occasioni, la tutela del nostro ambiente veneto legata anche allo sviluppo di un turismo sostenibile e la scoperta dei beni naturalistici del nostro territorio. Da padovano non posso che essere orgoglioso che il Parco dei Colli Euganei abbia ancora maggiore risalto nel panorama veneto, e venga considerato come preziosa risorsa ambientale da apprezzare e sviluppare con maggiore interesse».