Effrazione al ristorante, rubato il registratore di cassa: è caccia ai ladri

Ignoti hanno rotto la porta d'ingresso e si sono impossessati del registratore di cassa in cui c'erano 1.600 euro. Stanno indagando i carabinieri

/ Via Lorenzo Perosi

Il fatto

Nella notte tra mercoledì 6 e giovedì 7 ottobre ignoti hanno rotto il vetro della porta d’ingresso del ristorante pizzeria “Voglia di”, in via Perosi a Padova. Una volta dentro si sono diretti subito al registratore di cassa e lo hanno portato via: all’interno c’erano 1.600 euro. I carabinieri sono sulle loro tracce.