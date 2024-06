L'azienda padovana che toglie le mine russe in Ucraina: il reportage

«Anastacia avrà circa trent’anni. Capelli neri, tratti gentili, guida la sua piccola utilitaria lungo la superstrada che dal centro di Kharkiv porta verso il confine con la Russia. È diretta verso il grande giardino zoologico della città, vuole mostrare il quantitativo di ordigni che sono caduti in questi ultimi mesi di guerra e che sono accumulati all'entrata del parco»: inizia con questo racconto il reportage fatto per Today dal nostro Ivan Grozny Compasso in Ucraina, dove si è recata anche un'azienda padovana, la Sos Bonifica, coinvolta dalla Fondazione Hope per aiutare a togliere le mine piazzate dai russi.

L'intero reportage è disponibile a questo link.