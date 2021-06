Si innervosisce durante il controllo e oppone resistenza: 22enne arrestato

Il giovane viaggiava con un amico e quando i carabinieri hanno chiesto i documenti per il controllo di routine, il giovane si è agitato, non voleva dare le proprie generalità

Un normale controllo si è trasformato in arresto per resistenza a pubblico ufficiale. Protagonista un giovane di 22 anni.

Il fatto

Nella serata di lunedì 7 giugno i carabinieri del Norm della compagnia cittadina stavano eseguendo un controllo in via Jacopo Avanzo. Hanno fermato una Volkswagen Fox condotta da un 22enne padovano che viaggiava con un amico. Un controllo che a quanto pare ha messo il ragazzo in agitazione. Al momento di consegnare i documenti si è innervosito e ha opposto una resistenza attiva nei confronti dei carabinieri che non sono rimasti feriti. Il 22enne è stato arrestato.