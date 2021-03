Rifiuta di mostrare i documenti ai carabinieri durante un controllo e li minaccia

L'uomo è stato denunciato per resistenza e oltraggio. La sera prima i carabinieri hanno denunciato un giovane per guida in stato di ebbrezza e lo hanno multato per essere uscito dopo il coprifuoco senza un motivo di necessità

Sono due le denunce emesse dai carabinieri del Radiomobile di Abano Terme durante i controlli effettuati sulle strade. La prima per resistenza e la seconda perché il conducente aveva bevuto troppo.

Le denunce

Nella mattinata di lunedì 8 marzo un 40enne originario della Moldavia e residente a Due Carrare è stato fermato per un controllo. Quando i carabinieri gli hanno chiesto i documenti, l’uomo si è rifiutato di mostrarli e ha anche minacciato i militari, per cui è stato denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Invece nella serata precedente un 27enne di Due Carrare è stato sorpreso ubriaco alla guida. Senza contare che circolava dopo il coprifuoco quindi oltre alla denuncia per guida in stato di ebbrezza ha preso anche una multa.