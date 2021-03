Va in escandescenze dopo una discussione, i carabinieri lo bloccano con lo spray urticante

Per portarlo in ospedale e bloccarlo senza fargli del male i carabinieri hanno dovuto usare lo spray urticante. L'uomo era in una condizione di alterazione psico-fisica difficile da gestire ed è stato necessario il ricovero

Non c’era modo di calmarlo. Era talmente agitato dopo una probabile lite che i carabinieri hanno dovuto bloccarlo e portarlo in ospedale.

Il fatto

Nel pomeriggio di mercoledì 17 i carabinieri sono stati chiamati nei pressi di via del Torresino. Un 29enne nigeriano senza fissa dimora era molto alterato, forse a causa di un litigio con il personale dell’asilo notturno. I carabinieri hanno cercato di calmarlo ma il 29enne era in uno stato di alterazione psico-fisica importante. Ha cercato di colpire i militari con sputi, calci e pugni senza però ferirli e i carabinieri hanno dovuto usare lo spray urticante per bloccarlo senza fargli del male. Lo hanno portato in ospedale dove è stato trattenuto. È scattata la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.