Retake, patto di collaborazione con il Comune

Il Gruppo Volontari Retake Padova ha sottoscritto, nell'ambito del Regolamento Beni Comuni, un patto di collaborazione per la riqualificazione di beni comuni come muri, pilastri, cartelli turistici, cartelli stradali e oggetti di arredo, situati nelle vie principali del Comune di Padova. I contenuti del Patto e le modalità operative di intervento saranno illustrate in conferenza stampa. Oggi, giovedì 21 aprile alle ore 12,00, nel Cortile di Palazzo Moroni alla presenza del Sindaco Sergio Giordani, la capo settore del Gabinetto del Sindaco Fiorita Luciano e Luisa Fiorese in rappresentanza di Retake Padova.