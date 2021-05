Resta senza acqua in casa per un problema alle tubature, 77enne chiede aiuto alla polizia

Per un problema alla rete idrica l'uomo non vedente era rimasto senza acqua e, disperato, ha chiesto aiuto alla polizia. Gli agenti sono riusciti a sbloccare le condutture

La rete idrica ha avuto dei problemi e non arrivava più acqua nelle case di via Pontevigodarzere. Tra i residenti un 77enne non vedente era in grave difficoltà e la polizia è andata in suo soccorso.

Il fatto

Durante la settimana si sono verificati dei problemi alla rete idrica e in via Pontevigodarzere i residenti sono rimasti senza acqua. C’è chi ha chiesto aiuto a un idraulico, chi ha fatto scorte di acqua minerale. Ma un 77enne originario di Salerno, non vedente e senza familiari a Padova, non ha potuto risolvere la situazione in alcun modo. Non sapeva che fare così ha chiesto aiuto alla polizia. Gli agenti lo hanno trovato molto agitato e hanno cercato di rassicurarlo, avrebbero sistemato loro la conduttura. Il dirimpettaio, un 44enne marocchino, si è offerto di prestare i propri attrezzi così i poliziotti sono riusciti a sbloccare le condutture e far tornare l’acqua in casa.