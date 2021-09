Al Rettore Rizzuto il sigillo della città

Il Sindaco di Padova, Sergio Giordani, ha consegnato al Rettore dell'Università come segno di ringraziamento per il lavoro svolto, il sigillo della città

Il Sindaco di Padova, Sergio Giordani, ha consegnato al Rettore dell'Università, Rosario Rizzuto, che ha portato a termine il suo mandato, il sigillo della città.

Una cerimonia semplice, organizzata all'insuaputa dello stesso Rizzuto, in sala del consiglio. Presenti tutte le più importanti autorità della città, come il Prefetto Grassi, il Questore Fusiello e tanti tra assessori e consiglieri comunali. «Sono davvero soddisfatto del lavoro svolto, ora arriva il momento in cui vedrò realizzati i progetti».