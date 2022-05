Revenge porn, bullismo e risse: i carabinieri incontrano gli studenti

Presso l'istituto Dieffe di via Kennedy a Noventa Padovana, sabato 7 maggio si è svolto un evento formativo dal titolo "Legalità e cyberbullismo tra i banchi di scuola". Protagonisti dell'evento sono stati i carabinieri. "I militari dell'Arma - ha spiegato il preside Riccardo Dallavalle - oltre ad avere un compito di vigilanza nella nostra società, ci assicurano la loro disponibilità in caso di bisogno".

Carabinieri

A rappresentare l'arma dei carabinieri sono intervenuti nelle vesti di relatori il capitano Greta Gentili, comandante del Norm di Padova, il comandante della stazione di Noventa, luogotenente Enzo Callegaro, il maresciallo Michele Capuano e il carabiniere Sara Ricci. Gli incontri, hanno coinvolto oltre 500 studenti nell'aula magna della Dieffe, e rientrano nell'ambito della cultura della legalità.

Prevenzione

Affrontati i temi più delicati, dal cyberbullismo alle pericolose dinamiche che possono innescarsi dall'uso dei social. E' stato spiegato come certi comportamenti possono portare alla diffamazione, si affrontato il tema del fenomeno del revenge porn. Inevitabilmente si è anche parlato di dipendenze dalle droghe e delle risse tra coetanei di cui tanto si è parlato. Questo tipo di appuntamenti fanno proprio parte di quel pacchetto di interventi previsti dopo una serie di episodi avvenuti, soprattutto a Padova. «In questo contesto - ha concluso il presidente della scuola professionale Dieffe Riccardo Dallavalle - la scuola assume un valore educativo forte anche attraverso queste iniziative di sensibilizzazione dei ragazzi. Incentivare il dialogo e la conoscenza di queste tematiche con gli studenti è la chiave per aumentare la loro consapevolezza sui rischi e per dar loro gli strumenti per affrontare eventuali difficoltà».