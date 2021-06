L'annuncio tanto atteso: riapre il pronto soccorso dell'ospedale di Schiavonia

In relazione al significativo calo di ricoveri e necessità assistenziali correlati al Covid-19, da sabato 12 giugno riaprirà il Pronto Soccorso dell'ospedale Madre Teresa di Calcutta di Schiavonia

Via Albere, 30

In ottemperanza alle disposizioni della Regione del Veneto e in relazione al significativo calo di ricoveri e necessità assistenziali correlati al Covid-19, da sabato 12 giugno riaprirà il Pronto Soccorso dell'ospedale Madre Teresa di Calcutta di Schiavonia.

Pronto Soccorso

Non più punto di Primo intervento, dunque: il Pronto soccorso sarà da domani nuovamente attivo per le emergenze/urgenze di area medica e chirurgica, e progressivamente per le reti specialistiche, a servizio del territorio della Bassa Padovana.