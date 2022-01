Anziana dispersa da martedì sera in zona Colli Euganei: trovata sana e salva

Sono terminate le ricerche in zona Torreglia le ricerche (coordinate dalla Prefettura) di una donna di 83 anni, Maria Antonietta Avanzi, scomparsa dalla serata di martedì 11 gennaio.

I fatti

L'anziana ha chiamato il 112 nella serata di martedì 11 gennaio affermando di essere uscita di strada senza però indicare il luogo preciso in cui si trovava, e da quel momento non si hanno più sue notizie. L'area di ricerca è stata ristretta grazie alle attività di localizzazione: Avanzi dovrebbe trovarsi nelle zone collinari tra Galzignano e Torreglia. A cercarla sono i carabinieri, con l'aiuto di un elicottero dell'Elinucleo di Belluno, i vigili del fuoco, la Protezione civile e altri gruppi di volontariato. L'auto è stata trovata in via Monte Rua nel comune di Torreglia. Nel primo pomeriggio di mercoledì Avanzi è stata trovata sana e salva.