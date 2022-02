Ricercato in tutta Europa, rintracciato nel Padovano dai poliziotti della Squadra mobile

La giustizia moldava lo cercava dal 2019. Il giovane è stato trovato nel Padovano dai poliziotti della Squadra mobile.

Il fatto

Venerdì 11 febbraio un 23enne moldavo è stato arrestato. Era destinatario di un mandato di arresto europeo spiccato dall’autorità giudiziaria di Straseni (Moldavia) nel 2019: il 23enne doveva scontare 4 anni di reclusione per furto ma era introvabile. I poliziotti sono riusciti a rintracciarlo in un appartamento a Selvazzano Dentro. In casa c’erano una patente di guida romena falsa, una valigetta con due Flex a batteria, dischi da taglio e una riproduzione di arma a gas in metallo Glock senza tappo rosso, oltre a tantissime bici sportive integre e smontate. Il materiale è stato sequestrato e il 23enne è stato anche denunciato per aver declinato false generalità a pubblico ufficiale.