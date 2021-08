Ricercato con mandato europeo, arrestato cittadino tedesco

Nei giorni scorsi il personale della Polizia Locale operante nel comparto Sud della città, di concerto con la Squadra Mobile della Questura di Padova, ha tratto in arresto un cittadino tedesco (H.J.W.N di anni 65). L'uomo figura essere un medico ed era ricercato per motivi tributari. Lo hanno rintracciato sul suo luogo di lavoro.

Identità

La Polizia Locale, nell'ambito di accertamenti sull'identità del soggetto durante la normale attività di controllo del territorio, accertavano tramite le banche dati in dotazione che a carico dello stesso pendeva un mandato d'arresto europeo per motivi tributari. L'uomo in un primo tempo aveva fornito false generalità. Successivamente la condivisione delle informazioni tra Polizia Locale e Squadra Mobile ha consentito di avere un quadro più completo dei fatti e di svelare la vera identità dell'uomo.

Controlli

Nel corso dell'attività d'indagine veniva infatti accertato che il cittadino tedesco era presente sul territorio nazionale dal novembre del 2020 e che fino al momento dell'arresto, avvenuto presso la sede di lavoro, si era volontariamente sottratto a qualsiasi forma di controllo sulla propria identità al fine di eludere la pendenza a suo carico.