Scomparsa Mattia Fogarin, proseguono le ricerche. La madre: «Tante le domande che ci poniamo»

Sono proseguite anche nella giornata di martedì le ricerche di Mattia Fogarin, il 21enne Padovano scomparso nel nulla la notte tra domenica 21 e lunedì 22 marzo. In questi giorni anche le televisioni di stato e quelle private nazionali stanno seguendo la vicenda con lunghe dirette dagli argini del Bacchiglione e del Piovego. Alla trasmissione Storie Italiane di Rai Uno, Marzia, la mamma del giovane, ha spiegato: «Una settimana prima di sparire mio figlio era andato dal parrucchiere. Si era sistemato i capelli e tagliato le unghie. Non so per chi l’abbia fatto. E’ una delle tante domande che ci attanagliano. Spero che Mattia torni e che si faccia vivo».

L'auto nel fiume

Le ricerche sono a cura dei carabinieri della stazione di Padova Principale ma ad occuparsi della vicenda è tutto il comando Provinciale del capoluogo euganeo. Martedì mattina mentre veniva dragato il fiume Bacchiglione, all'altezza dell'aeroporto sotto il ponte della ferrovia, i pompieri hanno estratto dall'acqua una macchina. Dopo alcuni momenti di concitazione è emerso trattarsi di un veicolo abbandonato più di 30 anni fa. I militari hanno continuato a passare al setaccio anche i casolari abbandonati con i genitori che seguono costantemente la vicenda e le ricerche. «Tutti i giorni andiamo in giro con i carabinieri a cercarlo e riceviamo tante segnalazioni. Ci preme fare l’ennesimo appello per dirgli che non c’è niente di irreparabile. Se è vivo che si faccia sentire», hanno spiegato.

Le indagini

In questi giorni stanno arrivando tante segnalazioni sia alla famiglia sia alle forze dell'ordine che cercano di scremarle per capire se siano "Fake" o se abbiano un fondamento. Gli amici del giovane sono stati ascoltati diverse volte per capire se possa esserci qualche dettaglio che aiuti a chiarire se si sia trattato di un allontanamento volontario o di un gesto tragico (e volontario). Al momento è esclusa l'eventuale morte violenta. La città è tappezzata di manifesti (come quello sottostante) e tutti, dai familiari ai militari, hanno sempre assicurato che continueranno a cercare Mattia fino a quando non verrà trovato.