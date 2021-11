Fermato dai carabinieri mentre è in sella a una bici rubata: 22enne denunciato

Gironzolava su una bicicletta che non era la sua. I carabinieri lo hanno fermato e riconosciuta la bici l’hanno restituita al legittimo proprietario.

Il fatto

Nella mattinata di mercoledì 24 novembre i carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Padova hanno fermato su via Tommaseo un 22enne senegalese residente nella città del Santo e pregiudicato. I militari hanno scoperto che la bici su cui viaggiava era stata rubata lo scorso 21 novembre all’interno di un’area condominiale di via Sciesa ai danni di un residente pakistano. Il 22enne è stato denunciato per ricettazione.