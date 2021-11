Trasportano centinaia di borse nel bagagliaio senza documenti di acquisto: denunciati

Zaini Disney, borse, cellulari Motorola. Il bagagliaio era pieno. Due uomini sono stati denunciati per ricettazione.

Il fatto

Nel pomeriggio di sabato 27 novembre i poliziotti stavano pattugliando il quartiere Palestro quando un’auto ha attirato la loro attenzione in via Vicenza. Il bagagliaio era stracolmo e hanno chiesto spiegazioni sulla merce. I due uomini, senegalesi di 29 e 53 anni, stavano trasportando 19 Motorola, 244 borsette, 5 zaini Disney e altra merce imballata con etichette. Hanno detto di aver acquistato tutto da un connazionale in provincia di Vicenza ma non avevano alcun documento. Sono stati denunciati per ricettazione e la merce è stata sequestrata.