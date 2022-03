In garage aveva attrezzi rubati dalla ditta dove lavora: 36enne denunciato per ricettazione

Due denunce per ricettazione. La prima nei confronti di un giovane che ha messo in vendita online una bici rubata, la seconda nei confronti di un uomo che aveva riempito il garage di attrezzi rubati alla ditta dove lavora.

Le denunce

Nel pomeriggio di sabato 19 marzo i carabinieri di Sarmeola di Rubano hanno chiuso le indagini sul furto di una bicicletta, avvenuto lo scorso 17 marzo ai danni di una 54enne del posto. I militari hanno scoperto che un 20enne di Rubano aveva messo in vendita la bici rubata su un sito di annunci e in questo modo hanno recuperato il mezzo che ora è tornato nelle mani della legittima proprietaria. E il giovane è stato denunciato per ricettazione. Stessa accusa per un 36enne di origini romene residente a Mestrino. Nella tarda serata di sabato i carabinieri di Sarmeola hanno perquisito il garage dell’uomo trovano prodotti floreali, macchinari e attrezzature da giardinaggio. Potrebbe sembrare normale, non fosse che si tratta di oggetti rubati quella stessa mattina presso la ditta di giardinaggio di Rubano dove il 36enne lavora. La refurtiva è stata restituita.