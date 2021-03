Usa del parquet rubato per rifare i pavimenti di casa: 47enne denunciato per ricettazione

I carabinieri hanno perquisito la casa dell'uomo trovando parte di una partita di parquet in noce che era stata rubata lo scorso febbraio. Ora il 47enne è indagato per ricettazione

L’accusa è di ricettazione per il co-titolare di una ditta all’interno della quale sono state trovate assi di parquet rubate circa un mese fa.

Il fatto

Nel pomeriggio di giovedì 25 marzo i carabinieri hanno perquisito su delega della Procura l’abitazione del co-titolare 47enne di un’impresa di costruzioni a Vigonza. All’interno sono stati trovati 51 metri quadri di parquet in noce nazionale che facevano parte di una partita di 330 metri quadri rubata lo scorso 14 febbraio da un cantiere edile di Noventa Padovana. L’uomo aveva fatto mettere il parquet rubato in casa sua e ora è denunciato per ricettazione.