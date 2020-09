Fermati per un controllo, si scopre che nascondevano un grosso bottino di oggetti rubati

Non solo avevano diverse dosi di droga ma anche bici e due computer rubati all’Ulss. Tre giovani sono stati denunciati.

I fatti

Domenica 13 settembre una pattuglia della Squadra mobile ha notato tre ragazzi tunisini tra i 19 e i 26 anni, senza fissa dimora, vicino a uno stabile in via Maroncelli. Perquisiti, avevano 15 grammi di hashish, di proprietà di solo uno di loro. Ma in casa avevano ben altro: due computer sottratti agli uffici dell’Ulss, due mountain bike, due city bike, un monopattino elettrico, due computer, due iPhone, una fotocamera, una videocamera e un navigatore satellitare.