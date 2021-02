Su richiesta degli avvocati, tamponi rapidi anche in tribunale

«Speriamo così di andare incontro alle esigenze dei legali, una categoria che sta soffrendo molto la pandemia. Basti pensare che nella prima ondata il 94% dei processi penali sono stati rinviati – spiega Leonardo Arnau, presidente dell’Ordine – gli avvocati in difficoltà sono molti, in 1500, circa la metà degli iscritti hanno avuto accesso ai bonus covid per professionisti della scorsa primavera». Proprio per andare incontro alle esigenze dei legali che l’ordine degli avvocati di Padova ha chiesto e ottenuto dal Tribunale l’autorizzazione a poter allestire un punto-tamponi rapidi dentro al tribunale. Gli avvocati padovani iscritti all’Ordine potranno così accedere, dopo aver prenotato, al servizio che è reso possibile grazie a un fondo speciale predisposto dalla Cassa forense. Le prenotazioni hanno già superato quota 200. Il tampone si potrà effettuare tutti i pomeriggi e al sabato mattina.